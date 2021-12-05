Улан-Удэ, 5 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф В реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Все скончавшиеся, как отмечается, были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2225.

В ковидных стационарах Бурятии, по данным на 5 декабря, лечатся 1261 пациент, состояние 1011 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 129 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 3262 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1526 коек: занято — 1261, свободно — 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,6%», — отметили в оперштабе.