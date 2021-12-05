Киев, 5 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения». Он написал об этом 5 декабря в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной).

President.gov.ua Алексей Резников

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»Большая война на Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление 3−5 млн беженцев, спасающихся от российского вторжения, будут только одной из многих крупных проблем, с которыми столкнется европейское общество», — написал Резников.

Также глава украинского минобороны указал, что в этом случае, по его мнению, решается судьба всей Европы и в качестве еще одного из негативных примеров такого, якобы возможного развития событий привел прекращение поставок товаров из России и Украины, и в том числе зерна. Последнее, как считает Резников, станет причиной возникновения проблем с продовольственной безопасностью для всего континента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе является одним из наиболее серьезных с 2014 года.