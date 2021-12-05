Красноярск, 5 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки подтверждено 756 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наибольший прирост зафиксирован в Красноярске (+184).

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 156 325.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 864 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 139 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 414», — добавили в управлении.