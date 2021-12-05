Мадрид, , 10:31 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа в матче полуфинала Кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Даниил Медведев (сс) robbiesaurus

Спортсмен из России победил немца в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась в течение 1 часа 6 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Его оппонент подал навылет пять раз, четырежды ошибся при подаче и не реализовал свой единственный возможный брейк-пойнт.

При этом накануне в первой встрече матча полуфинала другой российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя ФРГ Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0.

Отметим, в матче финала Кубка Дэвиса, который состоится позднее 5 декабря, сборная России встретится с национальной командой Хорватии.