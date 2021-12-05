Челябинск, 5 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 4 декабря обнаружили ещё 640 носителей коронавируса. Из них четверо школьников, сообщает оперштаб.

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Всего на Южном Урале зафиксировано уже 131 816 случаев заражения. Вылечились 115 872 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 9346 человек. Скончались от ковида ещё 28 граждан.