Москва, , 09:57 — REGNUM Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) всегда будет дефицитным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас бюджет Пенсионного фонда всегда будет дефицитным, потому что Пенсионный фонд состоит из двух частей. С одной стороны, Пенсионный фонд является страхователем, с другой стороны, Пенсионный фонд является оператором государственных функций, на которые передаются средства. Как страхователь, Пенсионный фонд собирает взносы… и даже не Пенсионный фонд — сегодня администрирует всё Федеральная налоговая служба, а Пенсионный фонд уже в случае наступления страхового случая назначает страховые пенсии. Поэтому бюджет всегда будет дефицитный», — пояснил Нилов.

Дыра в ПФР неизбежна, уверен парламентарий.

«Чем больше функций Пенсионному фонду передаётся, тем больше средств на эти функции также будет передаваться, а соответственно, тем чаще мы будем слышать, что, мол, посмотрите, какой в целом дефицитный бюджет Пенсионного фонда. Прошу на это обращать внимание, когда говорят, какая у нас дыра в Пенсионном фонде. Она неизбежна, потому что на Пенсионный фонд, как на ёлку ёлочные игрушки, навешивают новые функции. И соответственно, для того чтобы эти функции были реализованы, государство передаёт соответствующие средства», — сказал Нилов.

Госдума обсуждает законопроект, которым с 1 января 2022 года на Пенсионный фонд России полномочия, которые в настоящее время осуществляются региональными органами соцзащиты, Рострудом. Всего в законопроекте предлагается передать фонду для осуществления 17 мер соцподдержки, объединённых в четыре группы.

Читайте также: В России могут разрешить обращаться дистанционно за пенсионными выплатами