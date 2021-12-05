Абакан, 5 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся — женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Умерли пациентки в возрасте от 58 до 73 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала года в республике достигло 1308.

По данным на 5 декабря, в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1022 пациента, 19 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 4110 больных.

«Под медицинским наблюдением находится 3 891(+44) человек, контактировавший с больными», — добавили в правительстве.