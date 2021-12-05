Таймырский район, Красноярский край, 5 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Жителей северных и центральных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. 5 декабря на юге Таймырского муниципального района ветер усилится до 15−20 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ИА REGNUM Метель

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В центральных районах края порывы северо-западного ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Ожидаются снег, метели, на дорогах центральных и южных районов края гололедица. В горных районах также сохраняется угроза схода лавин.

«Ухудшение погодных явлений может вызвать как аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, так и повлиять на дорожно-транспортную обстановку», — отметили в управлении.