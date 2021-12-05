Вашингтон, 5 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали информацию, опубликованную в ряде СМИ о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину. Соответствующее заявление было опубликовано 5 декабря пресс-службой российского диппредставительства в Facebook.

(сс) dbking Здание посольства России в США

Отмечается, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране, а перемещение российских войск по территории Российской Федерации является неотъемлемым суверенным правом и никого не касается.

В диппредставительстве напомнили о похожей ситуации, когда прошлой весной официальные лица в США выступали с заявлениями и «историческими оценками» подготовки вторжения российских войск на Украину, но все они оказались ложными.

В то же время российские дипломаты указали, что НАТО и государства, состоящие в военном альянсе, «опрометчиво» размещают вооружё1нные силы и военную технику как можно ближе к российским границам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поспорили в ходе обсуждения вопроса о «российской агрессии» возле украинской границы.