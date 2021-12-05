Москва, , 08:32 — REGNUM Протест после инцидента, в ходе которого военный самолет-разведчик НАТО сблизился с пассажирским самолетом авиакомпании «Аэрофлот» над Черным морем, инициируют авиационные власти России. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Росавиации.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Утром 03.12.2021 в 09 ч. 53 мин. над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 [м] до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипаж самолета-разведчика НАТО не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения, которые делались неоднократно.

Кроме того, указывается, что возросшая интенсивность полетов самолетов альянса около российских границ, включая над акваторией Черного моря, «создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов».

Помимо того, авиационные власти России уточнили, что ими будет направлен протест по дипломатическим каналам, так как «вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет-разведчик Североатлантического альянса CL-600 4 декабря пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов.