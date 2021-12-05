Джакарта, , 04:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано сейсмологами у берегов Индонезии. Об этом 5 декабря сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зафиксированы в 02:47 мск, эпицентр землетрясения находился в 261 км на север от индонезийского города Тобело (население около 10 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

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