Джакарта, 5 декабря 2021, 04:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано сейсмологами у берегов Индонезии. Об этом 5 декабря сообщает геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 02:47 мск, эпицентр землетрясения находился в 261 км на север от индонезийского города Тобело (население около 10 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
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