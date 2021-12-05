Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Решение об увольнении Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, приняла американская телекомпания CNN. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В начале недели Крис Куомо был отстранён на неопределённый срок в связи с расследованием, целью которого было установить, какую роль Крис Куомо играл во время разбирательств по делу о домогательствах, которое было заведено в отношении экс-губернатора Нью-Йорка. Утверждается, что Крис Куомо помогал республиканцев.

В компании CNN отметили, что руководство наняло юристов, провело расследование и по итогам Крис Куомо был уволен. Решение вступило в силу немедленно. Кроме того, уточняется, что в ходе установления деталей дела была выявлена дополнительная информация, поэтому расследование будет продолжено, несмотря на увольнение Куомо.

Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года, он вёл авторскую новостную передачу. До работы на CNN Куомо работал на многих ведущих телеканалах, в том числе экспертом и ведущим.