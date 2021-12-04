Югра, 22 ноября, 2004, 16:17 — ИА Регнум. Открытие IV окружного съезда Дедов Морозов и Снегурочек состоится 2 декабря на главной площади Ханты-Мансийска. Главные герои всех новогодних шоу прибудут на праздник из разных городов и районов Югры. Свое умение, удаль они покажут в конкурсных программах. На протяжении пяти дней малыши и взрослые смогут окунуться в атмосферу волшебной сказки.

В окружном творческом объединении "Культура" 17 Дедов Морозов из различных территорий автономного округа уже подали заявки на участие в новогоднем празднике. Лучших Морозов наградят призами. Участник, завоевавший звание "Дед Мороз-2005", получит туристическую путевку в Париж. В прошлом году таким призом был отмечен Дед Мороз из Когалыма.

Кроме того, в эти дни Деды Морозы и Снегурочки, победители окружного съезда, отправятся с вояжами по городам и районам Югры. Для местных ребятишек они проведут конкурсные, развлекательные и игровые программы.

Новогодние мероприятия стартуют в Югре 26 ноября. Выставка-ярмарка "Зимняя сказка" откроет свои двери для югорчан и гостей окружного центра с 26 ноября по 5 декабря в экспоцентре. Свою продукцию представят производители и торговые предприятия ХМАО. На продуктовой ярмарке гурманы смогут приобрести различные сладости, мясные и другие изделия. Для всех желающих будут организованы шоу-программы и концерты. 22 декабря пройдет губернаторская елка, с 4 по 8 января - рождественские каникулы.