Лос-Анджелес, США, , 22:58 — REGNUM 3 декабря организаторы ежегодной премии The Game Awards объявили, что на церемонии выступит американская рок-группа Imagine Dragons. Церемония пройдет 9 декабря в Лос-Анджелесе в Microsoft Theatre.

Группа «Imagine Dragons» Скриншот с YouTube

Ранее сообщалось, что на The Game Awards 2021 покажут игру The Lord of the Rings: Gollum, разрабатываемую компанией Daedalic Entertainment.

Imagine Dragons совместно с репером J.I.D выпустила композицию «Enemy» специально для мультсериала «Аркейн» от Netflix, вышедшего в ноябре 2021 года и поставленного по мотивам игры League of Legends.

Самой популярной композицией группы Imagine Dragons в Spotify на данный момент является Believer, насчитывающий пости 2 миллиарда прослушиваний.