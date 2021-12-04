Уотфорд, Великобритания, , 22:36 — REGNUM 4 декабря в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» «Уотфорд» в матче пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Рахим Стерлинг joshjdss

Первый мяч в дебюте встречи забил фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после передачи Фила Фодена — 0:1. На 31-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан» — 0:2. На экваторе второй половины Силва оформил дубль — 0:3. Голевую передачу записали на Кайла Уокера. Через одиннадцать минут вышедший на замену Хуан Камило Эрнандес забил «гол престижа» и установил окончательный счет — 1:3.

Желтые карточки: Джошуа Кинг (7'), Дэнни Роуз (31'), Крэйг Кэткарт (85').

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Эдриан Холмс | Даррен Канн | Роберт Джонс | Джон Брукс.

Статистика матча («Уотфорд"/ «Манчестер Сити»)

Удары 11/26

Удары в створ 4/13

Владение 22%/78%

Угловые 5/11

Нарушения 10/7

Составы команд:

«Уотфорд»: Бахманн, Роуз (Нгакия, 71'), Трос-Эконг, Кэткарт, Фемения, Луза (Эрнандес, 46'), Клеверли (Куцка, 46'), Педро, Сиссоко, Деннис, Кинг.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган (де Брёйне, 67'), Родри, Силва, Стерлинг, Фоден (Жезус, 75'), Грилиш (Марез, 68').

«Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, по итогам туре поднялся на первую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с тринадцатью очками расположился на семнадцатом месте.