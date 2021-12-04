Донецк, 4 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Властям Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Нам (властям ДНР и Украины) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, — сказал глава ДНР. — Речь уже не об одном государстве».

Напомним, 2 декабря глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Украина готовится к полномасштабной войне.