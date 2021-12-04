Анкара, , 21:55 — REGNUM Сильное подорожание сырья на мировых рынках является одной из причин последнего роста цен в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в провинции Сиирт.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Турции всегда будет на стороне производителей и работодателей, — сказал президент. — Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики».

Эрдоган добавил, что власти Турции в ближайшее время скорректируют минимальный уровень зарплаты с тем, чтобы поддержать социально уязвимые слои населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции зафиксировали рекордное падение курса лиры.