Анкара, 4 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Сильное подорожание сырья на мировых рынках является одной из причин последнего роста цен в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в провинции Сиирт.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Правительство Турции всегда будет на стороне производителей и работодателей, — сказал президент. — Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики».

Эрдоган добавил, что власти Турции в ближайшее время скорректируют минимальный уровень зарплаты с тем, чтобы поддержать социально уязвимые слои населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции зафиксировали рекордное падение курса лиры.