Москва, , 20:31 — REGNUM 4 декабря российский певец Дима Билан на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео своего последнего разговора с певцом и композитором Александром Градским, в котором оба артиста вспоминают, как произошло их знакомство.

Александр Градский Rpo

Также пост в Instagram сопровождается комментарием Билана: «Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, о свершениях, шутил. И кто бы мог подумать, что эти слова и наставления мы услышим в последний раз».

Ранее лидер музыкальной рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич рассказал, что в свое время Градский, будучи поклонником британской рок-группы «The Beatles», сравнивал себя с Джоном Ленноном.