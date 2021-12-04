Курган, 4 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Курганской области 3 декабря зафиксировали ещё 195 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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95 из них были выявлены в Кургане. Всего в регионе обнаружили уже 46 045 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели ещё 114 человек. С начала пандемии в регионе исцелились 36 328 граждан.