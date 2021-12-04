Тюмень, 4 декабря, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Тюменской области 3 декабря обнаружили 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 82 123 заразившихся. Излечились пока 63 923 гражданина.

32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от COVID-19 2928 пациентов.