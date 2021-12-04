Элиста, 4 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии COVID-19 не смогли победить 699 жителей Калмыкии.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в Калмыкии в течение двух суток не регистрировались случаи смерти среди ковид-пациентов.