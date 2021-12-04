Москва, 4 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Андрей Турчак переизбран секретарем Генсовета партии «Единая Россия».Решение тайным голосованием приняли члены Генсовета партии. Заседание Генсовета «Единой России» прошло по завершении третьего этапа XX Съезда партии, который состоялся в субботу, 4 декабря, в Москве. Кандидатуру Андрея Турчака на должность секретаря Генсовета «Единой России» предложил председатель партии Дмитрий Медведев.

ER.ru Андрей Турчак

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее в руководящих органах «Единой России» прошла ротация: Высший совет партии обновился почти наполовину, больше чем на 50% поменялся состав Генерального совета «Единой России».

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