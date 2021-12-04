Москва, 4 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Состав Высшегосовета партии «Единая Россия» обновился почти наполовину. Его вновь возглавил Борис Грызлов.

Дарья Драй, ИА REGNUM Единая Россия

В новый состав руководящего органа партии вошли 100 человек, на Съезде были избраны 98 членов Высшего совета.

«Необходимо избрать Высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный состав Высшего совета определяется Съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии, пока их не заполнять. Оставить их свободными для возможности доизбрания в состав совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

В обновленный состав Высшего совета партии из числа новых лиц, в частности, вошли полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, народный артист России Владимир Машков, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Михаил Киселев, первый замминистра труда и социальной защиты, председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Баталина, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и другие.

В состав Высшего совета «Единой России» вошли:

АКИМОВ Максим Алексеевич, генеральный директор АО «Почта России»

БАБУШКИН Игорь Юрьевич, губернатор Астраханской области

БАТАЛИНА Ольга Юрьевна, председатель общественного совета федерального партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

БОГОМАЗ Александр Васильевич, секретарь Брянского регионального отделения партии, губернатор Брянской области

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович, секретарь регионального отделения партии в Еврейской автономной области, губернатор ЕАО

ГРИЦЕНКО Николай Павлович, секретарь Краснодарского регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края

ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

КАЛИНИН Александр Сергеевич, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

КАРАГОДИН Владимир Владимирович, депутат городской Думы г. Таганрога, директор дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

КАРЕЛИН Александр Александрович, член комиссии партии по этике, сенатор Российской Федерации, Герой Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион

КАРЕЛОВА Галина Николаевна, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение», заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

КИСЕЛЕВ Михаил Сергеевич, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике

КЛИМОВ Андрей Аркадьевич, заместитель секретаря Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам

КЛИШАС Андрей Александрович, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич, секретарь Приморского регионального отделения партии, губернатор Приморского края

КОКОВ Казбек Валерьевич, секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения партии, глава Кабардино-Балкарской Республики

КОСТЮКОВ Валентин Ефимович, директор ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ

КРАВЧЕНКО Денис Борисович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству

КУВШИННИКОВ Олег Александрович, губернатор Вологодской области

ЛИХАЧЕВ Алексей Евгеньевич, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ»

МАШКОВ Владимир Львович, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович, глава Республики Северная Осетия — Алания

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович, секретарь Татарстанского регионального отделения партии, председатель Государственного Совета Республики Татарстан

НЕВЕРОВ Сергей Иванович, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

НОВИКОВ Ян Валентинович, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей»

ПОТАПОВ Александр Валерьевич, генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод»

ПРОЦЕНКО Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40»

РУДЕНЯ Игорь Михайлович, секретарь Тверского регионального отделения партии, губернатор Тверской области

САМОДЕЛКИНА Мария Александровна, депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода

СИЛКИН Андрей Николаевич, генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович, координатор федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда», член комиссии партии по этике, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов, чемпион Паралимпийских игр, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович, председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович, секретарь Новосибирского регионального отделения партии, губернатор Новосибирской области

ТРУТНЕВ Юрий Петрович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

УТКИН Николай Николаевич, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона ПАО ГМК «Норильский Никель»

ЧЕРНОГАЕВ Сергей Иванович, председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей

ЧУПШЕВА Светлана Витальевна, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в субботу, 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.