Москва, , 15:45 — REGNUM В нее вошли представители общественности и впервые избранные депутаты Госдумы

Валентина Терешкова Kremlin.ru

В комиссию «Единой России» по этике вошли 11 человек, решение принято на третьем этапе ХХ Съезда партии, который проходит 4 декабря в Москве.

Председателем комиссии вновь избрана депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее заместителем стал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Обязанности ответственного секретаря будет исполнять заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Кроме того, в комиссии будут работать первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов, который работает в парламенте первый срок, и депутат Госдумы Владимир Шаманов.

В комиссию вошли сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, депутат гордумы Красноярска Наталья Каптелинина, актер и режиссер Владимир Машков, а также телеведущая Арина Шарапова.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.