Кемерово, 4 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области декабрь в этом году начинается с вполне комфортных температур, существенно холоднее будет вторая половина месяца. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

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«Отметки термометров будут разнообразными не только в течение месяца, но и в течение суток, — говорится в прогнозе. — Так что готовьте к сибирской зиме, к её суровому, а порой и мягкому характеру».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области завтра, 5 декабря, ожидается местами низовая метель, на дорогах гололедица, снежный накат.