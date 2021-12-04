Анкара, 4 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Указ о переименовании экспортного бренда Турции в Türkiye подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Документ 4 декабря опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

В указе Эрдогана отмечается, что такое решение — это «очередной комплексный шаг, отражающий богатую культуру и наследие страны». Также уточняется, что это название призвано подтверждать добросовестность экспортеров из Турции.

Теперь турецкая продукция будет экспортироваться под единым брендом «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey» (сделано в Турции — англ.). Кроме того, термин Türkiye будет использоваться в переписке с другими странами и иностранными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украина закупила в Турции значительно больше ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее, и рассчитывает на новые поставки.