Новосибирск, , 14:52 — REGNUM В Новосибирске по сообщению об ударе током пассажирки троллейбуса организована доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Троллейбус City-yaroslavl.ru

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 2 декабря на остановке «Красный проспект» при выходе из троллейбуса № 23, спускаясь по ступеням, девушка получила удар током. Кондуктор и водитель транспортного средства на данное происшествие никак не отреагировали. Сегодня, 4 декабря, состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента.