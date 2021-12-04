Симферополь, 4 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Донбасс прошел точку невозврата: нет такой силы на земле, что вернула бы регион в состав Украины. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Ополченцы Донбасса

«Люди там прошли точку невозврата, и нет силы на земле, способной заставить их снова стать частью Украины. Эти эмоции понятны: война там искусственна, инспирирована Западом», — пояснил он.

По мнению Константинова, любой нормальный руководитель Украины постарался бы встретиться с людьми, объясниться и исполнить их желания — сохранить свой региональный язык, свою идентичность.

«Но этого, как мы знаем, не произошло. Так что выбор Донбасса был очевиден», — пишет 4 декабря цитирует телеграм-канал «Донбасс решает».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Только за 2 декабря по территории Донецкой Народной Республики была выпущена 61 единица боеприпасов.

Читайте также: Украина ударила по ДНР десятками выстрелов

На пути подрыва мирных переговоров по реинтеграции Донбасса в состав Украины встал людоедский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Часть 1 статьи 4 законопроекта определяет временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно:

сухопутная территория Автономной Республики Крым и г. Севастополя, внутренние воды Украины этих территорий; внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 1 настоящей части, и территориальное море Украины вокруг Крымского полуострова; сухопутная территория в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние воды Украины этих территорий; внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 3 настоящей части; недра под территориями, указанными в пунктах 1−4 настоящей части, и воздушное пространство над такими территориями.

Читайте также: Украина ударила по ДНР десятками выстрелов