Абакан, 4 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 50 411. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 157 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,0. Носители зарегистрированы в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Усть-Абаканском, Алтайском и других районах. В большинстве случаев пациенты были обследованы при появления симптомов заболевания или входили в число контактных лиц.

«6 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

По данным федерального оперштаба, выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 44 007 человек, в том числе 370 за сутки. Под наблюдением остаются 3847 жителей, контактировавших с носителями коронавируса.