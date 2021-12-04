Улан-Удэ, 4 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Умерли три человека в возрасте младше 65 лет, остальные пять скончавшихся были старше этого возраста. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2221.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах республики, по состоянию на 4 декабря, превысила 80%. На лечении в медучреждениях остаются 1214 пациентов, у 942 из которых также развилась внебольничная пневмония.

«В отделениях реанимации находится 124 пациента (из них старше 65 лет — 75), на ИВЛ — 67 пациентов (из них старше 65 — 44), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 54. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3275 человек», — отметили в оперштабе.