Кемерово, 4 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 369 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Белово — 33, Прокопьевск — 23, Новокузнецкий муниципальный район — 19, Междуреченск — 13, Юрга — 13, Калтан — 12, Мыски — 12, Промышленновский муниципальный округ — 12, Топкинский муниципальный округ — 11, Киселевск — десять, Осинники — десять, Беловский муниципальный округ — девять, Березовский — восемь, Гурьевский муниципальный округ — восемь, Анжеро-Судженск — семь, Ижморский муниципальный округ — семь, Яшкинский муниципальный округ — пять, Крапивинский муниципальный округ — четыре, Юргинский муниципальный округ — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Кемеровский муниципальный округ — два, Мариинский муниципальный округ — два, Тисульский муниципальный округ — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Прокопьевский муниципальный округ — один, Тяжинский муниципальный округ — один, Чебулинский муниципальный округ — один, Яйский муниципальный округ — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 256 пациентов выздоровели, четверо скончались.