Киев, 4 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Реакция депутатов Верховной рады на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения» удивила депутата от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Он написал об этом 4 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

ВАДИМ ЧУПРИНА Вадим Рабинович

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"Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной «переворот», — написал в своем сообщении Рабинович.

Также он прикрепил к нему видеозапись с отрывком выступления Резникова, на котором видно, как ряд украинских народных избранников во время зачтения доклада главой минобороны страны не слушает выступающего и смеется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб потребовала наладить отношения с Россией, чтобы обеспечить развитие Украины.