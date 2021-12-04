Салехард, 4 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за 3 декабря выявили 130 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 58 966 заразившихся. Госпитализированными являются 533 человека. Из них 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

53 058 пациентов выздоровели. А ещё 878 скончались от COVID-19, в том числе трое за последние сутки.