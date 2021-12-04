Москва, , 13:01 — REGNUM Водителю, задержанному за стрельбу при дорожном конфликте на Большой Грузинской улице в Москве, предъявили обвинение. Об этом 4 декабря передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры столицы Людмилу Нефедову.

39-летний водитель задержан в порядке ст. 91 УПК, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). В скором времени будет избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Напомним, 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт на Большой Грузинской улице. Находившийся за рулем Cadillac Escalade выстрелил в таксиста.

Раненый — в больнице, следственные действия продолжаются.