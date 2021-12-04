Североуральск, Свердловская область, , 12:50 — REGNUM Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку по факту горного удара, который произошёл поздно вечером 3 декабря в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокуратура

Ysia.ru

В ходе проверочных мероприятий предстоит изучить соблюдения требований безопасности во время горных работ. Также будет проверено следование законодательству об охране труда. К проведению проверки будут привлечены специалисты и других надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, горный удар произошёл в 23:45 по местному времени 3 декабря на северном фланге горизонта 980 метров. Рабочих вывели, а следующую смену не допустили на работу. Пострадавших нет.

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