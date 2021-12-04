Симферополь, 4 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В развитии экономических отношений с Донецкой и Луганской Народными Республиками заинтересована Республика Крым. Об этом 4 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Крым

«Совместных проектов у нас не так много, но последние инициативы президента (РФ Владимира Путина), которые расширяют возможности республик в сфере торговли с Российской Федерацией, уверен, судьбоносны для региона», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов указал, что в настоящее время многие жители ДНР и ЛНР работают на полуострове.

«Тысячи луганчан и донетчан работают в Крыму в разных отраслях, многие уже стали крымчанами», — пояснил глава крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая написала в своей статье для журнала National Interest, что в 2014 году Украина потеряла полуостров Крым из-за своего большого желания вступить в Евросоюз.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.