Свердловский губернатор возглавил отделение «Единой России»
Екатеринбург, 4 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встал во главе регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Kremlin.ru
Евгений Куйвашев
На ещё одном посту он намерен заниматься выполнением задач, которые поставлены руководством организации и президентом России. Также в приоритетах будет реализация проектов, в том числе национальных.
Также Куйвашев анонсировал переизбрание секретарей первичных отделений. Региональная конференция по этому вопросу назначена на январь.
«Встряхнеё всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды», — отметил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделение возглавлял Виктор Шептий. Он пробыл на этом посту более десяти лет.