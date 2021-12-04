Пермь, 4 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Пермский край поступило 15 390 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) Olgamatveeva Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Скоро этот препарат распределят между медорганизациями, осуществляющими иммунизацию населения от COVID-19. Среди них есть в том числе и частные.

Всего в регион поступило уже более 1,5 млн комплектов разных вакцин от COVID-19. Курс вакцинации завершили 837,6 тыс. человек.