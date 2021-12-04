Калуга, 4 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 206 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 декабря. Днём ранее, 3 декабря, в регионе было зарегистрировано 215 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 010 человек, 56 324 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1058 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова 3 декабря назвала Калужскую область среди четырёх регионов России, где ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Также, по словам, Голиковой более напряженной стала эпидобстановка в Ростовской, Челябинской областях и в Республике Калмыкия.