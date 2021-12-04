Чита, 4 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Власти Забайкалья совместно с Роспотребнадзором рассматривают возможность проведения новогодних мероприятий в двух форматах — в помещениях и на открытом воздухе. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министр культуры Забайкалья Ирины Левкович, из массовых мероприятий будут полностью исключены хороводы, массовые игры, раздача подарков Дедом Морозом и другие интерактивы, предполагающие прямой контакт с участниками и посетителям.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Новый год

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«Только сценический показ и рассадка с учетом социального дистанцирования — между зрителями должно быть 1,5 метра», — сообщила министр культуры.

Руководитель ведомства обратила внимание на то, что всем посетителям новогодних мероприятий необходимо быть в масках, для зрителей старше 18 лет обязательно предъявление QR-кода о вакцинации.

Все работники культуры должны быть вакцинированы, в случае медицинских противопоказаний нужна соответствующая справка с действующим ПЦР-тестом.

«В этом году празднование Нового года в Забайкалье как в краевой столице, так и в районах объединяем общей концепцией — «Народный Новый год». Наша задача — создать позитивное настроение в регионе, организовать активный и содержательный досуг наших земляков», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 4 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 309 (+319 за сутки).

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