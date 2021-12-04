Москва, 4 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Никаких ограничений на использование личных автомобилей не предусматривает Транспортная стратегия в России до 2035 года. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там уточнили, что одним из важных направлений стратегии является повышение уровня экологичности транспортного комплекса, однако это панируется делать путем естественного выбытия старых автомобилей.

Отметим, ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что новая транспортная стратегия РФ до 2035 года предусматривает ряд мер для снижения уровня выбросов загрязняющих веществ, в числе которых были названы возможность ограничения использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.