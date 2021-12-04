Чита, 4 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Более 900 семей, пострадавших от паводков в Забайкалье, получили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается также, что 474 семьи получили средства на переселение, 439 семей — на капитальный ремонт.

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«Работу по выплатам завершим до 15 декабря на общую сумму 2,7 миллиарда рублей», — пояснил зампред правительства Алексей Кошелев.

По его словам, продолжается работа по приему заявлений от забайкальцев в суды по обжалованию принятых решений, чтобы получить все документы для выплат на переселение или капремонт домов.

«На сегодняшний день подано 83 заявления. Из них 23 заявления рассмотрены удовлетворено, получено десять отказов, 50 заявлений находятся на рассмотрении. Наша задача — помочь всем людям, кто получил отказ, добиться решения», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

Прием заявлений на восстановление жилья после паводка завершился 1 декабря. Но далеко не все пострадавшие обратились за предоставлением материальной помощи.

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