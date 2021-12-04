Киев, 4 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Кристина Квин, временная поверенная в делах США на Украине заявила, что США окажут стране помощь в случае обострения ситуации на границе. Об этом 4 декабря отмечается на сайте МВД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Квин в ходе встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским «заверила в готовности США продолжать поддержку» страны в случае обострения ситуации на ее границах, говорится в сообщении. При этом Монастырский отметил: вопрос усиления безопасности госграницы Украины «нуждается в усиленном внимании».

Ранее министр обороны Алексей Резников, выступая в Раде, заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны РФ» в январе 2022 г.

Между тем, в Службе внешней разведки (СВР) РФ назвали «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.