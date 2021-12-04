Пермь, 4 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае 3 декабря обнаружили 695 случаев заражения коронавироусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 143 543 заразившихся. В тяжёлом состоянии находятся 299 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от COVID-19 уже 6932 человека.