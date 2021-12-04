Рогозин уточнил сроки пусков лёгкой и тяжёлой «Ангары»
Москва, 4 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Запуски двух ракет-носителей нового семейства «Ангара» в разных модификациях пройдут до конца 2021 года и в первой половине 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».
Рогозин подтвердил, что пуск тяжёлой «Ангары» назначен на конец декабря 2021 года. Старт носителя в лёгкой модификации планируется на первую половину следующего года.
Семейство новых отечественных носителей «Ангара» построено по модульному принципу. Модификации с различным числом универсальных ракетных модулей позволяют получать носители от лёгкого до тяжёлого классов.
Первые пуски как лёгкой, так и тяжёлой «Ангары» состоялся в 2014 году. Ещё один испытательный запуск тяжёлой «Ангары-А5» был проведён в конце 2020 года.
Лётные испытания новых ракет продлятся до конца 2022 года. Пусковая программа ракет «Ангара» предусматривает более 15 пусков носителей этого семейства до конца 2027 года.