Москва, 4 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Центральный тезис транспортной стратегии РФ до 2035 года — абсолютный приоритет общественного транспорта, в качестве обоснования приводятся экологические требования и невозможность обновить парк автомобилей, документ нуждается в доработке, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«Что мы имеем сейчас. Средняя российская машина — это 14-летняя Лада. И её возраст постепенно растёт, так как парк обновляется медленно, а утилизации старых авто практически нет. Далее, уровень автомобилизации — около 315 авто на 1000 граждан, по Росстату. Реально машин меньше: полисов ОСАГО продаётся 41 млн, это 280 авто на 1000 жителей (нужно учесть, конечно, тех, кто ОСАГО не покупает). В Германии 555 авто на 1000 жителей, в США почти 800. Таким образом, нам надо бы ещё расти и расти даже до среднего европейского уровня», — отметил Шапарин в Facebook.

Кроме того, в городах России плотность дорожной сети в несколько раз ниже, чем даже в европейских столицах.

«Собственно, здесь и находится реальная причина упора на общественный транспорт. Парк обновить не позволят экономика и непродуманная госполитика, автомобилей слишком мало по той же причине. Дороги строить дорого, а жилье — выгодно, а итоге будут строить именно его. Так что причина одна, это деньги, конечно же», — отметил эксперт.

«Хорошо не жили — нечего и начинать. Ощущения от ожидания автобуса 40 минут на морозе, похоже, можно сгладить рассказом об экологии», — добавил он.

Шапарин также считает, что стратегия правительства РФ не учитывает возможные варианты будущего в сфере экологии.

«Porsche хочет сохранить свои ДВС, а выбросы компенсировать при производстве синтетического топлива. Цены уже через несколько лет будут сравнимы с текущими европейскими на обычный бензин. Toyota продолжает продвигать водородные Mirai, компенсирует 15 тыс. долларов на топливо. А где и за сколько утилизировать использованные батареи, так никто системно и не ответил. Но транспортная стратегия не учитывает возможные варианты будущего, предполагая только строительство сети электрозаправок», — констатировал эксперт.

По его мнению, стратегию следует доработать. В нее следует включить норматив по обязательному обеспечению городов дорогами на уровне европейских городов, а также отказ от строительства «человейников». Необходимо закрепить приоритет реальной утилизации старого парка, направление на эти цели денег, собираемых как утилизационный сбор, отмечает он.

Кроме того, эксперт предлагает учесть стимулирование (субсидии, льготы и изменение налоговой системы) автомобилизации населения современными, чистыми авто, с приоритетом использования газа, электро-, водорода, синтетического топлива.

Также необходимо учет различных вариантов энергии будущего, РФ имеет большое преимущество за счёт больших запасов газа, который можно использовать в ДВС и при производстве водорода.

«Но решено сделать просто и дёшево. Пройдите в ваш автобус», — резюмировал Шапарин.