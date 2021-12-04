Абакан, 4 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Хакасии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала года достигло 1303. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки умерли 12 человек.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Скончались семь женщин в возрасте от 64 лет до 91 года, а также пятеро мужчин в возрасте 71−85 лет.

По данным на 4 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 992 пациента. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 4 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 3 847(-26) человек, контактировавших с больными», — отметили в правительстве.