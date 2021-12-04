Токио, 4 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Японская корпорация Toyota Motor планирует с 2035 года продавать в странах Евросоюза только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

BP63Vincent Электромобиль Toyota

Крупнейший в мире автопроизводитель скорректировал свои планы по отказу от моделей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на фоне ужесточения экологических требований к транспорту в странах ЕС. В Toyota рассчитывают, что к 2030 году половина автопродаж в Евросоюзе будет приходиться на электромобили и модели на водородных топливных элементах. К 2035 году в компании планируют полностью отказаться от поставок авто с ДВС в этот регион.

Эти планы предусматривают более жёсткий отказ от авто с ДВС, чем более ранние программы Toyota. Ранее в компании стремились сохранить поставки гибридных автомобилей, включая модель Prius, на более долгий период.

Ранее схожие заявления о грядущем прекращении поставок автомобилей с ДВС в страны Евросоюза сделали друге ведущие автомобилестроительные компании. Volkswagen планирует отказаться от продаж таких авто в ЕС с 2033 до 2035 года, а Ford Motor — к 2030 году.