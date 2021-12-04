Сиэтл, США, , 10:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» переиграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Игра состоялась на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

У победителей заброшенными шайбами отличились Янни Гурд (1-я минута), шведский защитник Адам Ларссон (11-я), Колин Блэквелл (34-я) и шведский форвард Александер Веннберг (36-я).

В составе «Ойлерз» голы забили немецкий нападающий Леон Драйзайтль (7-я, в большинстве), Эван Бушар (29-я) и Коннор Макдэвид (52-я).

Отметим, в следующем матче «Вегас» 7 декабря примет у себя клуб «Питтсбург Пингвинз», а «Эдмонтон» днем ранее также на домашнем льду встретится с командой «Лос-Анджелес Кингз».